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Симоньян рассказала о состоянии супруга

Симоньян: Кеосаян реагирует на внешние воздействия, сжимает пальцы и моргает
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Нина Зотина/РИА Новости

Режиссер Тигран Кеосаян реагирует на внешние воздействия, голос, сжимает пальцы, а также моргает. О состоянии супруга, пережившего клиническую смерть, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

«Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему ухожу… не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает», — сказала она.

Главред RT также рассказала, что первый месяц постоянно была в больнице с супругом и молилась. Симоньян добавила, что специалисты не дают никаких прогнозов относительно состояния ее мужа.

8 января Симоньян сказала, что Тигран Кеосаян впал в кому после пережитой клинической смерти. По словам журналистки, муж уже долгое время испытывал проблемы с сердцем и перенес два инфаркта.

19 января текущего года Симоньян сообщала, что режиссер все еще находится в коме. Тогда она написала в своем Telegram-канале, что близкие режиссера будут ждать столько, сколько потребуется, и выразила благодарность тем, кто молится и переживает за Кеосаяна.

Ранее врачи оценили шансы Кеосаяна на возвращение к жизни.

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