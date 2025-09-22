«Скоро увидите меня в париках»: Симоньян рассказала, что у нее рак

Главный редактор телеканала RT, информационных агентств «Россия сегодня» и Sputnik Маргарита Симоньян проходит лечение от онкологического заболевания. Об этом она заявила в своем Telegram-канале на просьбу подписчика рассказать о своем состоянии.
«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран [Кеосаян] по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего?» — написала медиаменеджер.
Своим подписчикам 45-летняя Симоньян сообщила, что скоро они смогут увидеть ее в париках, а также предложила вместе выбрать, «какой больше подходит».
Врач-онколог «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, профессор Анна Алясова в беседе с «Известиями» объяснила, что выпадение волос на голове во время химиотерапии — частая проблема, с которой сталкиваются онкобольные.
«Задача химиотерапии — подавлять активное деление раковых клеток. Однако в организме есть и здоровые клетки с высокой скоростью обновления, в том числе клетки волосяных фолликулов. Под действием цитостатиков (химиопрепаратов) их деление замедляется или полностью останавливается, из-за чего волосы истончаются и могут полностью выпасть», — отметила она.
Однако не все химиопрепараты вызывают облысение, уточнила профессор.
«Диагностировали страшную болезнь»
7 сентября Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» сообщила, что ей диагностировали тяжелое заболевание и в ближайшее время предстоит операция.
«Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал мне: «Ты — воин». Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир <…> Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала она.
При этом Симоньян указала на церковный орден княгини Ольги, которым днем ранее ее наградил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Раскрывать подробности в тот момент она не стала, но намекнула, что речь идет об операции в области груди.
«Когда мы вспоминаем девочек из «Молодой гвардии», которые знали, что им отрежут грудь наживую — не как мне, под наркозом, а наживую. <…> Они все равно шли на то, чтобы хоть чуть-чуть, хоть маленькими-маленькими шажками хоть какой-нибудь эшелончик бы взорвать, хоть какой-нибудь обоз сжечь фашистский», — добавила главред RT.
«Мне еще больно»
9 сентября Симоньян опубликовала в Telegram-канале пост, в котором сообщила о проведенной операции.
«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», — отметила она.
Спустя три дня Симоньян поделилась своим самочувствием и рассказала, что вернулась домой.
«Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на него и благодарю всех вас», — добавила она.
«Пришла беда — отворяй ворота»
Симоньян также рассказала о состоянии своего супруга. Ее 59-летний муж — заслуженный деятель искусств России, режиссер Тигран Кеосаян — уже девятый месяц находится в коме.
«Как говорят у нас в России: «Пришла беда — отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — отметила она.
О том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, Симоньян сообщила 9 января. В апреле стало известно, что режиссер реагирует на внешние воздействия, голос, сжимает пальцы, а также моргает.
«Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему ухожу… Не отвечает, но мы с ним общаемся», — поделилась Симоньян в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
В январе 2008 года Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Он прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, где его прооперировали. Через два года у режиссера возникли аналогичные симптомы, врачи выявили острый инфаркт миокарда. Тогда был проведен повторный курс стентирования.