«Скоро увидите меня в париках»: Симоньян рассказала, что у нее рак

У Маргариты Симоньян выявили онкологическое заболевание. Какое именно, медиаменеджер не раскрывает. Однако Симоньян намекала, что ей предстоит операция в области груди, «под орденом». Главред RT призналась, что проходит лечение, возможно, ей предстоит носить парик. Тем временем ее супруг Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть, не выходит из состояния комы уже девятый месяц.

Главный редактор телеканала RT, информационных агентств «Россия сегодня» и Sputnik Маргарита Симоньян проходит лечение от онкологического заболевания. Об этом она заявила в своем Telegram-канале на просьбу подписчика рассказать о своем состоянии.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран [Кеосаян] по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего?» — написала медиаменеджер.

Своим подписчикам 45-летняя Симоньян сообщила, что скоро они смогут увидеть ее в париках, а также предложила вместе выбрать, «какой больше подходит».

Врач-онколог «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, профессор Анна Алясова в беседе с «Известиями» объяснила, что выпадение волос на голове во время химиотерапии — частая проблема, с которой сталкиваются онкобольные.

«Задача химиотерапии — подавлять активное деление раковых клеток. Однако в организме есть и здоровые клетки с высокой скоростью обновления, в том числе клетки волосяных фолликулов. Под действием цитостатиков (химиопрепаратов) их деление замедляется или полностью останавливается, из-за чего волосы истончаются и могут полностью выпасть», — отметила она.

Однако не все химиопрепараты вызывают облысение, уточнила профессор.

«Диагностировали страшную болезнь»

7 сентября Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» сообщила, что ей диагностировали тяжелое заболевание и в ближайшее время предстоит операция.

«Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал мне: «Ты — воин». Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир <…> Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала она.

При этом Симоньян указала на церковный орден княгини Ольги, которым днем ранее ее наградил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Раскрывать подробности в тот момент она не стала, но намекнула, что речь идет об операции в области груди .

«Когда мы вспоминаем девочек из «Молодой гвардии», которые знали, что им отрежут грудь наживую — не как мне, под наркозом, а наживую. <…> Они все равно шли на то, чтобы хоть чуть-чуть, хоть маленькими-маленькими шажками хоть какой-нибудь эшелончик бы взорвать, хоть какой-нибудь обоз сжечь фашистский», — добавила главред RT.

«Мне еще больно»

9 сентября Симоньян опубликовала в Telegram-канале пост, в котором сообщила о проведенной операции.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», — отметила она.

Спустя три дня Симоньян поделилась своим самочувствием и рассказала, что вернулась домой.

«Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на него и благодарю всех вас», — добавила она.

«Пришла беда — отворяй ворота»

Симоньян также рассказала о состоянии своего супруга. Ее 59-летний муж — заслуженный деятель искусств России, режиссер Тигран Кеосаян — уже девятый месяц находится в коме.

«Как говорят у нас в России: «Пришла беда — отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — отметила она.

О том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, Симоньян сообщила 9 января. В апреле стало известно, что режиссер реагирует на внешние воздействия, голос, сжимает пальцы, а также моргает.

«Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему ухожу… Не отвечает, но мы с ним общаемся», — поделилась Симоньян в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

В январе 2008 года Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Он прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, где его прооперировали. Через два года у режиссера возникли аналогичные симптомы, врачи выявили острый инфаркт миокарда. Тогда был проведен повторный курс стентирования.