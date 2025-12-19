Прямая линия с Путиным привлекла свыше 3 млн вопросов

Журналист Березовская: на прямую линию с Путиным поступило более 3 млн обращений

Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным спустя три часа эфира превысило три миллиона. Это объявила модератор мероприятия, журналистка Екатерина Березовская.

В ответ на это Путин в шутливой форме поинтересовался, придется ли ему отвечать на все поступившие вопросы. Березовская отметила, что организаторы стремятся максимально учитывать все обращения граждан.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Перед началом прямой линии россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путина попросили подмигнуть, если инопланетяне существуют.