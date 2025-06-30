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Кадыров раскрыл, кто посетил свадьбу его 17-летнего сына Адама

Кадыров: свадьбу Адама посетили Воробьев, Мантуров и Новак
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Свадьбу 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама посетили послы Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана, а также другие высокопоставленные гости, включая губернаторов и членов правительства. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Искренне приятно было встретить вице-премьеров России — Дениса Мантурова и Александра Новака, полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайку, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, губернатора Московской области Андрея Воробьева», — написал глава Чечни.

Кадыров также поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и руководителя администрации президента России Антона Вайно за поздравления. По словам политика, желающих посетить свадьбу было больше, но они не смогли посетить церемонию по уважительным причинам.

28 июня Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин лично поздравил его сына «со вступлением в семейную жизнь». Глава Чечни поблагодарил главу государства и заявил, что поздравление Путина стало «прекрасным проявлением внимания». Кремль официально это не комментировал. Ранее о свадьбе Кадырова-младшего рассказала его сестра Айшат. По словам девушки, торжество пройдет в родительском доме в родовом селе, однако показывать его не будут. Что известно о свадьбе и невесте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у сына Кадырова заметили часы за почти 30 миллионов долларов.

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