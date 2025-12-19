Путин заявил, что доход семьи не должен падать при рождении ребенка

Путин: уровень дохода семьи не должен снижаться при появлении ребенка

Российские семьи не должны чувствовать снижения уровня достатка при рождении ребенка. Об этом в ходе Прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка», — подчеркнул глава государства.

Путин также напомнил, что в вопросах демографии многое связано с материальными вопросами. Для поддержки семей, по словам президента, власти РФ должны «еще поработать над льготной ипотекой».

» <...> выделили пару лет назад 75 млрд рублей на поддержку в тех регионах, где, где рождаемость <...> требует особого внимания», — отметил Путин, комментируя меры поддержки семей с детьми.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

