Путин похвалил ранние браки на Кавказе

Путин привел в пример Кадырова, говоря о семейных традициях
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии призвал брать пример с регионов Кавказа, где взрослые люди организуют браки своих детей в достаточно раннем возрасте.

«На Кавказе, у народов Кавказа есть очень хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Вот почему, знаю, у [главы Чечни] Рамзана Кадырова большая семья, много детей, и выходит замуж и женится довольно в раннем возрасте», — заявил он.

По словам главы государства, подобных подход является правильным и с него нужно брать пример. Президент призвал студенческие семьи не откладывать рождение ребенка, поскольку «продолжение рода — божественная миссия человека».

Он подчеркнул, что власти будут продолжать оказывать меры поддержки в этом вопросе.

Незадолго до этого во время прямой линии уральский журналист сделал предложение своей возлюбленной и позвал главу государства на свадьбу. Корреспондент был одет в костюм, в руках у него был плакат: «Хочу жениться».

9 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что доход семьи не должен падать при рождении ребенка.

