В НАТО оценили готовность альянса к конфликту с Россией

Вице-адмирал Атли: НАТО не хватает устойчивости для затяжного конфликта с РФ
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Вооруженным силам стран НАТО не хватает устойчивости для затяжного конфликта с Россией. Об этом Bloomberg рассказал верховный командующий военно-морскими силами НАТО и вице-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании Майк Атли.

По его словам, западным вооруженным силам нужно подготовиться к «более сложной обстановке на поле боя», которая включает как киберугрозы, так и военные действия. Он отметил, что НАТО обладает «превосходящими возможностями по сравнению с Россией», но это не значит, что альянс сможет выдержать продолжительный период боевых действий.

«Обладаем ли мы той устойчивостью, которой хотели бы обладать? Думаю, опыт последних 10 месяцев показал, что нет, не обладаем. Но страны это прекрасно понимают и готовы инвестировать в повышение нашей устойчивости», — отметил он.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к войне с конфликту с Россией. Также премьер-министр Виктор Орбан в декабре заявлял, что лидеры ЕС готовятся к войне с Россией и намерены достичь полной готовности к 2030 году. При этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европу и готова зафиксировать это юридически. Также президент России Владимир Путин назвал сценарий нападения России на Европу «полным бредом» и ложью, а европейских политиков он обвинил в «повышении градуса истерии».

Ранее в Венгрии заявили, что Брюссель подталкивает Европу к войне с Россией.

