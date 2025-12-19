На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии заявили, что Брюссель подталкивает Европу к войне

Советник Орбана: Брюссель подталкивает Европу к войне, Венгрия против этого
Shutterstock

Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил в соцсети X, что европейские чиновники подталкивают Европу к войне с Россией, а Будапешт выступает категорически против этого.

По его словам, Венгрия отказалась от военных займов для Украины, тесно сотрудничая со Словакией и Чехией как надежными и сильными партнерами. Орбан подчеркнул, что Будапешт отвергает войну и выступает за мир.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование замороженных в Европе активов России для предоставления Украине «репарационного кредита» было изначально «мертвой идеей», поскольку юридически такой шаг недопустим и был бы равносилен объявлению войны.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен когда-либо возвращать активы России.

Все новости на тему:
Санкции против России
