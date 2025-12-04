На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Моди прибыл на авиабазу, чтобы лично встретить Путина

IZ: Моди прибыл на кортеже на авиабазу ВВС, чтобы лично встретить Путина
true
true
true
close
Telegram-канал IZ.RU

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Известия».

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как Моди выходит из автомобиля в окружении охраны.

До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

О том, что российского лидера по прибытии в Индию может лично встретить Моди, накануне сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники. Путин прилетит 4 декабря и пробудет в стране до 5 декабря. На авиабазе Палам близ Нью-Дели подготовили традиционную танцевальную программу для встречи российского лидера.

По словам журналистов, Нью-Дели тщательно готовится к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Ранее стало известно, что к приезду президента России в Нью-Дели сформировали пятислойную систему безопасности.

