Портреты Путина появились в центре Нью-Дели

ТАСС: в центре Нью-Дели появились плакаты с Путиным и Моди

Плакаты с фотографиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, на части плакатов Путин изображен один. На больших баннерах фотография российского лидера размещена рядом со снимком Моди. Плакаты сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Нью-Дели тщательно готовится к визиту российского лидера. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины.

Кроме того, к визиту Путина в столице Индии сформировали пятислойную систему безопасности. По данным местного телеканала NDTV, на всех маршрутах, по которым будет двигаться российский президент, проводятся проверки. Из специально созданного центра управления будет обеспечено круглосуточное наблюдение при помощи дронов. На маршрутах будут дежурить снайперы. Кроме того, Путина будет охранять национальная гвардия Индии и полиция Нью-Дели. Также будут работать глушители связи.

Официальный визит Владимира Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. Глава государства должен встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром страны Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.