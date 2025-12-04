На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Портреты Путина появились в центре Нью-Дели

ТАСС: в центре Нью-Дели появились плакаты с Путиным и Моди
true
true
true
close
Adnan Abidi/Reuters

Плакаты с фотографиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, на части плакатов Путин изображен один. На больших баннерах фотография российского лидера размещена рядом со снимком Моди. Плакаты сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Нью-Дели тщательно готовится к визиту российского лидера. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины.

Кроме того, к визиту Путина в столице Индии сформировали пятислойную систему безопасности. По данным местного телеканала NDTV, на всех маршрутах, по которым будет двигаться российский президент, проводятся проверки. Из специально созданного центра управления будет обеспечено круглосуточное наблюдение при помощи дронов. На маршрутах будут дежурить снайперы. Кроме того, Путина будет охранять национальная гвардия Индии и полиция Нью-Дели. Также будут работать глушители связи.

Официальный визит Владимира Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. Глава государства должен встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром страны Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами