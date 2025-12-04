В правительстве Индии сообщили о редком жесте Моди по отношению к Путину

Готовность премьер-министра Индии Нарендры Моди лично встретить президента России Владимира Путина является редким дипломатическим жестом. Об этом сообщил ТАСС источник в индийском правительстве.

«Это редкий дипломатический жест», — сказал собеседник агентства.

3 декабря телеканал India Today со ссылкой на источники сообщил, что российского лидера по прибытии в Индию может лично встретить Моди. Путин прилетит 4 декабря и пробудет в Индии до 5 декабря. На авиабазе Палам близ Нью-Дели подготовили традиционную танцевальную программу для встречи российского лидера.

До этого сообщалось, что Нью-Дели тщательно готовится к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

К приезду президента России в Нью-Дели сформировали пятислойную систему безопасности, включая дроны и снайперов.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.