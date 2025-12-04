В России рассказали, зачем Путин едет в Индию

Президент России Владимир Путин посетит Индию 4-5 декабря в рамках традиционных ежегодных встреч, которые попеременно проходят в Нью-Дели и в Москве. Отношения двух стран уже давно вышли за рамки какой-то одной сферы, так что переговоры будут действительно всеобъемлющими, сказал в комментарии для «Газеты.Ru» востоковед, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

«В отношениях России и Индии слишком много вопросов, которые надо обсуждать. Насколько я понимаю, в первую очередь будут обсуждаться вопросы экономики и взаимных инвестиций. Можно точно сказать, что стороны обсудят взаимные проекты в сфере высоких технологий, атома, редкоземельных металлов, развития Северного морского пути, удобрений, сельского хозяйства и фармацевтики», — предположил востоковед.

По его словам, сотрудничество России и Индии за последние годы резко увеличилось и сейчас товарооборот оценивается где-то в $70-80 млрд. Это не удивительно, ведь после введения антироссийских санкций индийское производство часто заменяет ушедшие западные компании, добавил Волхонский.

«Конечно, президент Путин и премьер-министр Моди обсудят и сложившуюся сейчас ситуацию в нефтяной торговле. С начала СВО Индия резко увеличила закупки российской сырой нефти, но в последние месяцы, из-за американских тарифов, эти объемы падают. Эта ситуация требует решения, но я не думаю, что вопрос будет вынесен на широкое публичное обсуждение», — сказал эксперт.

В ходе государственного визита в Индию российский президент посетит XXIII российско-индийский саммит в Нью-Дели. Сам Владимир Путин назвал целью саммита переход на качественно новый уровень сотрудничества, «в том числе с усилением технологической составляющей».

По словам российского президента, в повестку саммита в Нью-Дели включены целый спектр экономических тем. Среди них — энергетика, космическая отрасль, сельское хозяйство, а также увеличение импорта индийских товаров на рынок РФ.

Ранее Ушаков рассказал о планах по соглашениям в ходе визита Путина в Индию.