Алиев рассказал о контактах с Путиным после крушение самолета AZAL

Алиев заявил, что был в контакте с Путиным после авиакатастрофы лайнера AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что был в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным после крушения самолета AZAL. Его слова приводит агентство Axar.az.

«Еще раз благодарю за эту подробную информацию и что держите данный вопрос (выяснение причин крушения самолета – прим. ред.) под личным контролем», — заявил он.

Российский лидер в ходе беседы отметил, что интересы России и Азербайджана во многом совпадают. По его словам, торгово-экономическое сотрудничество между государствами демонстрирует положительную динамику.

Помимо этого, Путин и Алиев обсудили причины крушения самолета AZAL. Президент РФ подчеркнул, что сделает все, что потребуется, по вопросу компенсаций в связи с крушением лайнера.

Встреча лидеров проходит в Душанбе в рамках государственного визита российского лидера в Таджикистан.

Последняя полноформатная встреча между президентами состоялась в октябре прошлого года.

Ранее Алиев исключил версию преднамеренной атаки на самолет AZAL.