Путин рассказал об общих целях России и Азербайджана

Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Интересы России и Азербайджана во многом совпадают. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

«Наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки», — заявил он.

В ходе встречи Путин и Алиев обсудили причины крушения самолета AZAL. Российский лидер подчеркнул, что сделает все, что потребуется по вопросу компенсаций в связи с крушением лайнера.

До этого президент РФ говорил, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места. По его словам, вернуть контакты в прежнее русло способен взаимный интерес стран.

Встреча Путина и Алиева проходит в Душанбе в рамках государственного визита российского лидера в Таджикистан.

Последняя полноформатная встреча между президентами состоялась в октябре прошлого года.

Ранее Алиев исключил версию преднамеренной атаки на самолет AZAL.

