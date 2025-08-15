Алиев исключил версию преднамеренной атаки на самолет AZAL

Азербайджан не рассматривает крушение самолета авиакомпании AZAL в Казахстане как умышленную атаку. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в эфире телеканала Fox News.

«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — сказал азербайджанский лидер.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

7 августа 2025 года модульный блок авионики с самолета AZAL направили на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США. Специалисты компании проведут выкладку, то есть заново реконструируют фрагменты гидравлической системы.

Ранее в Кремле высказались о расследовании крушения самолета AZAL.