Начались переговоры Путина и Алиева

Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев начали двусторонние переговоры в Душанбе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Встреча лидеров двух стран стала первой полноценной переговорной сессией за продолжительное время. Ранее, в сентябре, Путин и Алиев кратко пересекались на саммите ШОС в Китае, но не имели возможности для детального обсуждения bilateralных вопросов.

Последняя полноформатная встреча между президентами России и Азербайджана состоялась в октябре прошлого года.

7 октября Алиев по телефону поздравил Путина с 73-летием. В ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

8 октября российский лидер прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. В ходе поездки глава государства проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Ранее завершилась встреча Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона.