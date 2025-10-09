Путин обсудил с Алиевым причины крушения самолета AZAL

Причины крушения самолета AZAL стали понятны после тщательного анализа катастрофы. Об этом заявил президент Российской Федерации во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

По словам Путина, причина авиакатастрофы связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе во время полета лайнера находился украинский беспилотник. Вторая причина заключается в технических сбоях российской системы противовоздушной обороны: две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет, они взорвались в 10 метрах. Политик предположил, что это могла быть самоликвидация.

Российский лидер отметил, что о причинах крушения самолета, которые он озвучил Алиеву, его проинформировали 7 октября.

Кроме того, глава РФ выразил соболезнования семьям пострадавши.

Утром 25 декабря 2024 года пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее в МИД РФ опровергли данные о невыплате страховок после крушения самолета AZAL.