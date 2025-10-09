Путин высказался о выплатах в связи с крушением самолета AZAL

Путин: РФ сделает все для компенсации после крушения лайнера AZAL

Российская сторона сделает все, что требуется по вопросу компенсаций в связи с крушением самолета AZAL. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

«Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», — заявил он.

Незадолго до этого Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе.

В конце августа азербайджанский лидер заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство.

7 августа модульный блок авионики с лайнера направили на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США. Специалисты компании проведут выкладку, то есть заново реконструируют фрагменты гидравлической системы.

Самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного в западной части Казахстана.

Ранее Алиев исключил версию преднамеренной атаки на самолет AZAL.