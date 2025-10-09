На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Азербайджана

Путин: торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российско-азербайджанское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует положительную динамику, невзирая на инцидент с самолетом AZAL и другие факторы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, пишет ТАСС.

По словам российского президента, экипажу самолета AZAL была предложена альтернативная посадка в Махачкале, однако пилоты предпочли следовать в аэропорт приписки.

Путин также проинформировал Алиева о том, что одной из причин авиакатастрофы пассажирского лайнера AZAL стало нахождение в воздушном пространстве украинского беспилотного летательного аппарата.

27 августа Алиев заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство.

Ранее Алиев исключил версию преднамеренной атаки на самолет AZAL.

