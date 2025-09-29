Путин назначил нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Руденю на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», — говорится в документе.

Указ вступает в силу 29 сентября.

До Рудени этот пост занимал Александр Гуцан, которого Путин 24 сентября назначил генеральным прокурором Российской Федерации. Этим же указом глава государства снял с поста генпрокурора Игоря Краснова, который стал председателем Верховного суда РФ.

Гуцан назвал большой честью предложение главы государства занять новый пост. Он расценил это как проявление доверия к нему.

Александр Гуцан окончил юридический факультет СПбГУ. Большую часть своей карьеры он проработал в прокуратуре, а с 2007-го по 2018-й занимал пост заместителя генпрокурора Юрия Чайки. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил активнее привлекать в органы власти ветеранов СВО.