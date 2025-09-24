На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назначил нового генерального прокурора России

Путин назначил Гуцана генеральным прокурором России
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана генеральным прокурором РФ. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Путин выдвинул кандидатуру Гуцана на должность генерального прокурора России 18 сентября. При этом СМИ о его возможном назначении писали еще в августе.

Этим же указом глава государства снял с этого поста Игоря Краснова, который стал председателем Верховного суда (ВС) России.

Гуцан назвал большой честью предложение главы государства занять новый пост. Он расценил это предложение как проявление доверия к нему.

Александр Гуцан окончил юридический факультет СПбГУ. Большую часть своей карьеры он проработал в прокуратуре, а с 2007-го по 2018-й занимал пост заместителя генпрокурора Юрия Чайки. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали сроки внесения кандидатуры Игоря Краснова на пост главы Верховного суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами