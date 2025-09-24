Путин назначил нового генерального прокурора России

Президент России Владимир Путин назначил своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана генеральным прокурором РФ. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Путин выдвинул кандидатуру Гуцана на должность генерального прокурора России 18 сентября. При этом СМИ о его возможном назначении писали еще в августе.

Этим же указом глава государства снял с этого поста Игоря Краснова, который стал председателем Верховного суда (ВС) России.

Гуцан назвал большой честью предложение главы государства занять новый пост. Он расценил это предложение как проявление доверия к нему.

Александр Гуцан окончил юридический факультет СПбГУ. Большую часть своей карьеры он проработал в прокуратуре, а с 2007-го по 2018-й занимал пост заместителя генпрокурора Юрия Чайки. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали сроки внесения кандидатуры Игоря Краснова на пост главы Верховного суда.