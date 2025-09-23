На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гуцан оценил предложение Путина занять должность генпрокурора РФ

Гуцан назвал большой честью предложение Путина занять должность генпрокурора РФ
Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

Предложение президента России Владимира Путина занять должность генерального прокурора страны — большая честь. Об этом заяви кандидат на эту должность, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, передает РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что расценивает это предложение как проявление доверия, исходя из личных, профессиональных качеств опыта работы на различных государственных должностях, в том числе и Генеральной прокуратуры.

Гуцан отметил, что работа надзорного ведомства и стоящие перед ним задачи ему известны.

18 сентября Путин выдвинул кандидатуру Гуцана на должность генерального прокурора России. 23 сентября комитеты Совета Федерации проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения. 24 сентября конституционный комитет СФ предложит Совету Палаты провести консультации по кандидатуре Гуцана.

Александр Гуцан окончил юридический факультет СПбГУ. Большую часть своей карьеры проработал в прокуратуре, а с 2007-го по 2018-й занимал пост заместителя генпрокурора Юрия Чайки. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали сроки внесения кандидатуры Игоря Краснова на пост главы Верховного суда.

