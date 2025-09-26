На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил активнее привлекать в органы власти ветеранов СВО

Путин призвал губернаторов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость активного вовлечения ветеранов Специальной Военной Операции (СВО) в работу органов власти. Особое внимание он обратил на выпускников программы «Время героев» и аналогичных региональных инициатив, пишет ТАСС.

«Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и [будете] активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции - я все время об этом говорю. В первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы «Время героев» и ее региональных аналогов», — заявил глава государства на встрече с новоизбранными главами регионов.

Путин отметил, что при формировании управленческих команд в регионах следует учитывать не только профессиональные навыки, но и человеческие качества кандидатов.

19 сентября стало известно, что пять представителей президентской программы «Время героев» по результатам Единого дня голосования, прошедшего с 12 по 14 сентября, получили поддержку избирателей.

Ранее участник программы «Время героев» был назначен на ответственный пост в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами