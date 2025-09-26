Путин поручил активнее привлекать в органы власти ветеранов СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость активного вовлечения ветеранов Специальной Военной Операции (СВО) в работу органов власти. Особое внимание он обратил на выпускников программы «Время героев» и аналогичных региональных инициатив, пишет ТАСС.

«Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и [будете] активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции - я все время об этом говорю. В первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы «Время героев» и ее региональных аналогов», — заявил глава государства на встрече с новоизбранными главами регионов.

Путин отметил, что при формировании управленческих команд в регионах следует учитывать не только профессиональные навыки, но и человеческие качества кандидатов.

19 сентября стало известно, что пять представителей президентской программы «Время героев» по результатам Единого дня голосования, прошедшего с 12 по 14 сентября, получили поддержку избирателей.

Ранее участник программы «Время героев» был назначен на ответственный пост в Дагестане.