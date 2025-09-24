Путин освободил Краснова от должности генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда (ВС) России. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Краснов занимал пост генпрокурора РФ с 22 января 2020 года.

24 сентября Совет Федерации назначил его главой Верховного суда Российской Федерации.

Краснов стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни.

В этот же день президент России Владимир Путин назначил своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана генпрокурором РФ.

Как рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах, все были в шоке, даже коллеги Краснова в Генпрокуратуре не знали о том, что он подал заявление на должность председателя ВС. Отмечается, что все этапы согласования его кандидатуры прошли без проблем. Таким образом, Краснов станет первым в стране, кто занимал высшие должности и в следствии, и в прокуратуре, и в суде.

Ранее Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.