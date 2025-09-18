Учился с Медведевым, заменил Беглова: кого Путин выдвинул на должность генпрокурора РФ?

Владимир Путин выдвинул кандидатуру полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на должность генерального прокурора России. Он окончил юридический факультет СПбГУ. Большую часть своей карьеры проработал в прокуратуре, а с 2007-го по 2018-й занимал пост заместителя генпрокурора Юрия Чайки. Что еще известно о нем — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генерального прокурора России. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, 23 сентября комитеты СФ проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения. 24 сентября конституционный комитет СФ предложит Совету Палаты провести консультации по кандидатуре Гуцана.

О том, что полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе выдвинут на пост генпрокурора РФ, СМИ сообщали еще в августе, однако официально информация подтвердилась лишь сейчас.

Кто такой Александр Гуцан?

Александр Гуцан родился в 1960 году в Гатчинском районе Ленинградской области. В 1978–1981 годах служил в армии, после чего поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет). Гуцан был старостой группы, в которой вместе с ним учился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также учился на одном курсе с министром юстиции Константином Чуйченко и заместителем генпрокурора Николаем Винниченко.

После выпуска Гуцан поступил на работу в прокуратуру. Сначала был стажером, а затем стал прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Ленинграда. С 1989 по 1992 год работал помощником прокурора города Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности, в 1992–1995 годах — старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга, в 1995–2000 годах — начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.

В тот период Гуцан выступил гособвинителем на процессе эколога, капитана 1-го ранга Александра Никитина, которого обвиняли в госизмене и разглашении гостайны. Прокурор запросил для Никитина 12 лет лишения свободы, однако в итоге эколог был полностью оправдан. Сейчас Александр Никитин — первый и единственный человек в стране, оправданный по делу о госизмене и разглашении гостайны.

В 2000-м Александр Гуцан стал помощником заместителя генерального прокурора РФ по особым поручениям, на этом посту он проработал пять лет. Затем еще два года занимал должность заместителя директора Федеральной службы судебных приставов.

С 2007-го по 2018-й был заместителем генпрокурора РФ Юрия Чайки. Во время своей работы в генпрокуратуре Гуцан заявлял, что люди не должны бояться жаловаться в надзорные органы.

«Каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию, в особенности когда нарушаются его конституционные права. И каждому дееспособному гражданину нужно иметь силы и волю, чтобы защитить свои интересы. А прокуратура ему в этом обязательно поможет», — говорил он в интервью «Российской газете».

С 2018 года занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, на котором сменил Александра Беглова.

Александр Гуцан имеет звание заслуженного юриста России (2008), награжден орденами Почета и Дружбы. Женат на своей бывшей однокурснице Наталье Гуцан, которая занимала должность председателя Уставного суда Санкт-Петербурга с 2007 года до его упразднения в 2021-м. Есть ли у пары дети, неизвестно. Гуцан редко дает интервью и почти не рассказывает о личной жизни.

Куда уходит предыдущий генпрокурор?

С 2020 года должность генерального прокурора РФ занимал Игорь Краснов. В 2025-м, после смерти председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, он подал заявление на пост главы ВС. 15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала его на эту должность. Краснов стал единственным кандидатом.

17 сентября комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. А уже 18 сентября стало известно, что в Совфед поступило представление президента РФ на его назначение.