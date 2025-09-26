Памфилова заявила, что у Украины не хватает пороху для проведения выборов

У украинской стороны «не хватает пороху» для проведения выборов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает Telegram-канал Кремля.

«У украинских ребят не хватает пороху выборы проводить», — заявила она.

По словам Памфиловой, российская сторона научилась проводить выборы в экстремальных ситуациях. Она отметила, что украинская сторона этого не делает, несмотря на то, что ее социальные объекты и мирное население не подвергается атакам. Председатель ЦИК подчеркнула, что Россия продолжает развивать свои демократические институты даже в сложной ситуации.

До этого Памфилова заявила, что в 2025 году в выборах разного уровня приняли участие 1616 ветеранов специальной военной операции. В Кремле отмечали, что их опыт и моральные качества будут востребованы в ветвях власти.

В России 14 сентября прошел Единый день голосования. В 81 субъекте страны состоялось более пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней.

В голосовании приняли участие около 26 млн человек, явка составила почти 47% — на 8% выше аналогичных показателей прошлых циклов, отметили во ВЦИОМ.

Ранее Путин отметил доверие избирателей к партиям на выборах.