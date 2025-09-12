В Кремле оценили участие ветеранов СВО в выборах в России

Песков позитивно оценил участие ветеранов СВО в выборах и пожелал им успехов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга пожелал всем ветеранам спецоперации на Украине, которые принимают участие в выборах в России, успехов.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать участие 1616 ветеранов СВО в российских выборах.

Песков отметил, что российские власти позитивно оценивают подобную тенденцию.

«Им желаем успехов на выборах. Ветераны интегрируются в мирную жизнь», — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что их опыт и моральные качества будут востребованы в ветвях власти.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в 2025 году в выборах разного уровня приняли участие 1616 ветеранов специальной военной операции. Она добавила, что двое участников СВО являются кандидатами на посты высших должностных лиц.

Единый день 12-14 сентября 2025 года голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее в России запустили цифровую автоматизированную систему «Выборы».