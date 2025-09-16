Единый день голосования-2025: как изменится власть и общественная повестка?

В России прошел Единый день голосования — крупнейшая электоральная кампания года. В 81 субъекте страны состоялось более пяти тыс. избирательных кампаний всех уровней. Какие регионы стали рекордсменами по явке, каковы основные тренды прошедших выборов, и что они значат для политической системы страны — в материале «Газеты.Ru».

В голосовании приняли участие около 26 млн человек, явка составила почти 47%— на 8% выше аналогичных показателей прошлых циклов.

«8% — существенный рост явки. Причин несколько. Во-первых, усиление вовлеченности людей в политику в самом широком смысле: от интереса к кандидатам до желания выразить и защитить свою позицию. Во-вторых, сохраняющийся эффект общественной консолидации. В-третьих, сильный кандидатский корпус. В-четвертых, высокий уровень доверия выборам», — отмечает руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Консолидация вокруг президента

Главный итог кампании — подтверждение высокого уровня доверия к президенту и его курсу. По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия к главе государства сохраняется на уровне 77,8%. Это доверие транслировалось и на региональные выборы.

В 21 регионе прошли выборы высших должностных лиц (в Ненецком автономном округе глава избирался парламентом). В 20 субъектах выборы завершились победой действующих руководителей или врио губернаторов.

Все поддержанные президентом кандидаты уверенно победили в первом туре, набрав более 60% голосов.

Наиболее убедительные результаты показали:

• республика Татарстан — Рустам Минниханов (88,09%, явка 75,85%),

• Курская область — Александр Хинштейн (86,92% явка 54,10%),

• Ленинградская область — Александр Дрозденко (84,21%, явка 62,84%),

• Оренбургская область — Евгений Солнцев (83,85%, явка 49,37%),

• Краснодарский край — Вениамин Кондратьев (83,17%, явка 68,67%),

• Еврейская АО — Мария Костюк (83,02%, явка 74,23%).

Единый день голосования показал: россияне голосуют за стабильность и реальные дела.

close Александр Пирагис/РИА Новости

«Тренд доверия — это переход от пассивной лояльности к осознанному принятию и соучастию. Избиратель все чаще доверяет конкретным действиям, которые напрямую улучшают качество его жизни. Доверие теперь не данность, а результат», — считает доктор социологических наук, управляющий директор ФОМ Лариса Паутова.

Граждане поддерживают курс на развитие регионов и страны: новые школы и детсады, качественные дороги, благоустроенные общественные пространства и обновленные больницы.

Именно эти изменения люди видят в своей жизни и готовы поддержать их продолжение. Ведь у всех победивших кандидатов есть четкие планы развития, и в их программах люди видят ответы на свои запросы.

Справочно: из 20 регионов, где состоялись прямые выборы высших должностных лиц, в 19 победу в первом туре одержали кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», в Чувашии— кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

Региональные парламенты: укрепление «Единой России» и рост конкуренции

Картина остается неоднородной: от «узких» трехпартийных собраний (например, Белгородская и Рязанская области — ЕР, ЛДПР, КПРФ) до семипартийных парламентов (Новосибирская область, где к пяти думским партиям добавились «Родина» и Партия пенсионеров).

За статус «второй партии» борются ЛДПР и КПРФ.

ЛДПР — второе место в 7 регионах (ЯНАО, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Рязанская, Магаданская области). КПРФ — второе место в трех регионах (Воронежская, Новосибирская, республика Коми). Обе партии представлены во всех 11 заксобраниях — признак устойчивой сети.

close Depositphotos

«Новые люди»: закрепление ниши

«Новые люди» — главный восходящий игрок цикла. Партия вошла в тройку лидеров по числу зарегистрированных кандидатов (9,3 тысяч против 11,8 тысяч у ЛДПР и 43,8 тысяч у ЕР), преодолела пятипроцентный барьер в восьми регионах и впервые сформировала фракции в пяти заксобраниях (Воронежская, Курганская, Челябинская, Магаданская области, республика Коми). В итоге партия нашла «своего» городского, прагматичного избирателя и укрепила позиции.

СРЗП и малые партии: локальная конкуренция

«Справедливая Россия — За правду» преодолела 5% в восьми субъектах, но лишилась фракций в Воронеже и Рязани — конкуренция за социальную повестку с ЛДПР усиливается.

Среди непарламентских: Партия пенсионеров сохранила присутствие в пяти регионах (потеря фракций в Белгороде и Рязани), «Родина» провела депутата по одномандатному округу в заксобрание Новосибирской области.

В горсоветах административных центров представлены девять партий.

Из непарламентских прошли: Партия пенсионеров (Калуга, Орел, Липецк, Смоленск, Чебоксары), «Родина» (пять мандатов в Тамбове и один — в Новосибирске), «Коммунисты России» (один мандат в Оренбурге), «Яблоко» (один мандат в Калуге). Это подтверждает наличие локальных ниш и точек роста.

close Ирина Семенова/РИА Новости

Юридическое последствие ЕДГ: кто освобожден от подписей

Список партий, освобожденных от сбора подписей на думских выборах девятого созыва, обновлен. В перечне: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», РЭП «Зеленые», «Гражданская платформа», Партия прямой демократии, «Яблоко».

«Зеленая альтернатива» лишилась фракций в Челябинской области и республике Коми — минус ресурс на следующий федеральный цикл.

Ветераны СВО: новая политическая элита

Главный «человеческий тренд» кампании — выход на политическую арену участников и ветеранов СВО. Всего на выборах разных уровней участвовали 1 616 кандидатов с фронтовым опытом.

В качестве символа запроса на «службу в мирной жизни» можно назвать ряд громких побед. Участник программы «Время героев» Евгений Первышов был избран губернатором Тамбовской области. Марина Костюк, мать погибшего бойца, стала главой Еврейской автономной области. А Евгений Солнцев, бывший председатель правительства ДНР, был избран губернатором Оренбургской области.

Крупнейшим «проводником» ветеранов СВО в политику выступила «Единая Россия», системно работавшая с бойцами и помогавшая готовиться к кампаниям.

По сути, кадровая политика президента формирует «новую элиту» — людей с высоким доверием и признанным опытом ответственности.

Ветераны активно входят в региональные парламенты и муниципальные советы. Избиратели доверяют им как людям, доказавшим преданность Родине на фронте. Для самих бойцов политика становится продолжением службы, только в мирной жизни.

close Григорий Сысоев/РИА Новости

«Действительно, в целом таков общественный тренд, и это вполне закономерно, что участники и ветераны СВО занимают такую активную позицию во всех сферах общественно-политической жизни. Много ветеранов СВО принимали участие в прошедших выборах разного уровня, и не только в качестве кандидатов на те или иные выборные должности, но и как активные участники штабов, как такая группа поддержки. Явно это пользуется доверием у граждан», — отметил директор института новейших государств, доцент финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Легитимность и новые технологии

Эксперты отмечают, что выборы прошли открыто и конкурентно. Средняя конкуренция составила 4,7 кандидата на место губернатора и более шести партий на регион в выборах заксобраний.

По их оценке, система общественного контроля обеспечила масштабную подготовку и развертывание наблюдателей во всех регионах, где проходили выборы. Были сформированы корпуса наблюдателей, проведено их обучение, и представители общественного наблюдения присутствовали на всех избирательных участках.

Количество нарушений снизилось почти в три раза по сравнению с выборами-2022.

В ЦИК поступило 312 жалоб (в 2022 году — 826). Недействительными признаны 908 бюллетеней — в полтора раза меньше, чем годом ранее.

Ключевым трендом стало развитие электронного голосования. В 2025 году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применялось уже в 24 регионах, из них в 18 — повсеместно, в шести — точечно. Еще пять субъектов провели ДЭГ впервые.

«В целом мы видим, насколько люди считают этот формат современным, удобным, безопасным и выбирают его. Причем люди не только молодые, а люди разных возрастов. Это показывает, что, конечно, нужны разные виды волеизъявления, включая и надомное, и на кораблях, и в труднодоступных местностях и так далее. Дистанционное электронное голосование – это уже наша такая всероссийская норма», — подчеркнул политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

close Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Таким образом, уже 42 региона имеют опыт проведения ДЭГ. Подано 1,7 млн заявлений, явка составила рекордные 90,5%. Более 1,5 млн россиян проголосовали онлайн.

«В отдельных регионах ДЭГ оказал существенное влияние на результат и показатели явки. Наиболее наглядный пример — Свердловская область- лидер по участию избирателей в ДЭГ, где почти 20% проголосовали через Интернет. Чем выше уровень принятия ДЭГ, тем существенней влияние на результат», — отметил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Давление извне: атаки отражены

Выборы стали целью внешних атак. На ресурсы ЦИК было совершено более 500 тыс. кибератак, на систему ДЭГ — 700, что на порядок больше, чем на выборах президента в 2024 году.

«Масштабы кибератак на избирательную инфраструктуру были беспрецедентными. Никогда еще наша инфраструктура не была подвержена такому количеству DDoS-атак. Атаковались и сервера ЦИК, и средства массовой информации, которые освещали итоги выборов», — прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Эксперты отмечают, что государственная автоматизированная система «Выборы» полностью автономна и защищена.

Все атаки были отражены, инфраструктура показала устойчивость. Информационные вбросы и фейки также не повлияли на итоги: их оперативно опровергали, и в ряде случаев сами распространители удаляли публикации.

close Depositphotos

Сохранение курса и кадровое обновление к думскому циклу‑2026

Итоги Единого дня голосования свидетельствуют о том, что к парламентским выборам‑2026 страна подойдет с сохраненным курсом, расширенной кадровой базой власти и возросшей ролью технологических практик голосования, при сохраняющейся многопартийной конкуренции на региональном и муниципальном уровнях.

А значит, ключевые векторы развития страны — повышение качества жизни, безопасность, технологический суверенитет — сохранятся и в будущем.