Единый день голосования-2025: как изменится власть и общественная повестка?

В голосовании приняли участие около 26 млн человек, явка составила почти 47%— на 8% выше аналогичных показателей прошлых циклов.
«8% — существенный рост явки. Причин несколько. Во-первых, усиление вовлеченности людей в политику в самом широком смысле: от интереса к кандидатам до желания выразить и защитить свою позицию. Во-вторых, сохраняющийся эффект общественной консолидации. В-третьих, сильный кандидатский корпус. В-четвертых, высокий уровень доверия выборам», — отмечает руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Консолидация вокруг президента
Главный итог кампании — подтверждение высокого уровня доверия к президенту и его курсу. По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия к главе государства сохраняется на уровне 77,8%. Это доверие транслировалось и на региональные выборы.
В 21 регионе прошли выборы высших должностных лиц (в Ненецком автономном округе глава избирался парламентом). В 20 субъектах выборы завершились победой действующих руководителей или врио губернаторов.
Все поддержанные президентом кандидаты уверенно победили в первом туре, набрав более 60% голосов.
Наиболее убедительные результаты показали:
• республика Татарстан — Рустам Минниханов (88,09%, явка 75,85%),
• Курская область — Александр Хинштейн (86,92% явка 54,10%),
• Ленинградская область — Александр Дрозденко (84,21%, явка 62,84%),
• Оренбургская область — Евгений Солнцев (83,85%, явка 49,37%),
• Краснодарский край — Вениамин Кондратьев (83,17%, явка 68,67%),
• Еврейская АО — Мария Костюк (83,02%, явка 74,23%).
Единый день голосования показал: россияне голосуют за стабильность и реальные дела.
«Тренд доверия — это переход от пассивной лояльности к осознанному принятию и соучастию. Избиратель все чаще доверяет конкретным действиям, которые напрямую улучшают качество его жизни. Доверие теперь не данность, а результат», — считает доктор социологических наук, управляющий директор ФОМ Лариса Паутова.
Граждане поддерживают курс на развитие регионов и страны: новые школы и детсады, качественные дороги, благоустроенные общественные пространства и обновленные больницы.
Именно эти изменения люди видят в своей жизни и готовы поддержать их продолжение. Ведь у всех победивших кандидатов есть четкие планы развития, и в их программах люди видят ответы на свои запросы.
Справочно: из 20 регионов, где состоялись прямые выборы высших должностных лиц, в 19 победу в первом туре одержали кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», в Чувашии— кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
Региональные парламенты: укрепление «Единой России» и рост конкуренции
Картина остается неоднородной: от «узких» трехпартийных собраний (например, Белгородская и Рязанская области — ЕР, ЛДПР, КПРФ) до семипартийных парламентов (Новосибирская область, где к пяти думским партиям добавились «Родина» и Партия пенсионеров).
За статус «второй партии» борются ЛДПР и КПРФ.
ЛДПР — второе место в 7 регионах (ЯНАО, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Рязанская, Магаданская области). КПРФ — второе место в трех регионах (Воронежская, Новосибирская, республика Коми). Обе партии представлены во всех 11 заксобраниях — признак устойчивой сети.
«Новые люди»: закрепление ниши
«Новые люди» — главный восходящий игрок цикла. Партия вошла в тройку лидеров по числу зарегистрированных кандидатов (9,3 тысяч против 11,8 тысяч у ЛДПР и 43,8 тысяч у ЕР), преодолела пятипроцентный барьер в восьми регионах и впервые сформировала фракции в пяти заксобраниях (Воронежская, Курганская, Челябинская, Магаданская области, республика Коми). В итоге партия нашла «своего» городского, прагматичного избирателя и укрепила позиции.
СРЗП и малые партии: локальная конкуренция
«Справедливая Россия — За правду» преодолела 5% в восьми субъектах, но лишилась фракций в Воронеже и Рязани — конкуренция за социальную повестку с ЛДПР усиливается.
Среди непарламентских: Партия пенсионеров сохранила присутствие в пяти регионах (потеря фракций в Белгороде и Рязани), «Родина» провела депутата по одномандатному округу в заксобрание Новосибирской области.
В горсоветах административных центров представлены девять партий.
Из непарламентских прошли: Партия пенсионеров (Калуга, Орел, Липецк, Смоленск, Чебоксары), «Родина» (пять мандатов в Тамбове и один — в Новосибирске), «Коммунисты России» (один мандат в Оренбурге), «Яблоко» (один мандат в Калуге). Это подтверждает наличие локальных ниш и точек роста.
Юридическое последствие ЕДГ: кто освобожден от подписей
Список партий, освобожденных от сбора подписей на думских выборах девятого созыва, обновлен. В перечне: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», РЭП «Зеленые», «Гражданская платформа», Партия прямой демократии, «Яблоко».
«Зеленая альтернатива» лишилась фракций в Челябинской области и республике Коми — минус ресурс на следующий федеральный цикл.
Ветераны СВО: новая политическая элита
Главный «человеческий тренд» кампании — выход на политическую арену участников и ветеранов СВО. Всего на выборах разных уровней участвовали 1 616 кандидатов с фронтовым опытом.
В качестве символа запроса на «службу в мирной жизни» можно назвать ряд громких побед. Участник программы «Время героев» Евгений Первышов был избран губернатором Тамбовской области. Марина Костюк, мать погибшего бойца, стала главой Еврейской автономной области. А Евгений Солнцев, бывший председатель правительства ДНР, был избран губернатором Оренбургской области.
Крупнейшим «проводником» ветеранов СВО в политику выступила «Единая Россия», системно работавшая с бойцами и помогавшая готовиться к кампаниям.
По сути, кадровая политика президента формирует «новую элиту» — людей с высоким доверием и признанным опытом ответственности.
Ветераны активно входят в региональные парламенты и муниципальные советы. Избиратели доверяют им как людям, доказавшим преданность Родине на фронте. Для самих бойцов политика становится продолжением службы, только в мирной жизни.
«Действительно, в целом таков общественный тренд, и это вполне закономерно, что участники и ветераны СВО занимают такую активную позицию во всех сферах общественно-политической жизни. Много ветеранов СВО принимали участие в прошедших выборах разного уровня, и не только в качестве кандидатов на те или иные выборные должности, но и как активные участники штабов, как такая группа поддержки. Явно это пользуется доверием у граждан», — отметил директор института новейших государств, доцент финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.
Легитимность и новые технологии
Эксперты отмечают, что выборы прошли открыто и конкурентно. Средняя конкуренция составила 4,7 кандидата на место губернатора и более шести партий на регион в выборах заксобраний.
По их оценке, система общественного контроля обеспечила масштабную подготовку и развертывание наблюдателей во всех регионах, где проходили выборы. Были сформированы корпуса наблюдателей, проведено их обучение, и представители общественного наблюдения присутствовали на всех избирательных участках.
Количество нарушений снизилось почти в три раза по сравнению с выборами-2022.
В ЦИК поступило 312 жалоб (в 2022 году — 826). Недействительными признаны 908 бюллетеней — в полтора раза меньше, чем годом ранее.
Ключевым трендом стало развитие электронного голосования. В 2025 году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применялось уже в 24 регионах, из них в 18 — повсеместно, в шести — точечно. Еще пять субъектов провели ДЭГ впервые.
«В целом мы видим, насколько люди считают этот формат современным, удобным, безопасным и выбирают его. Причем люди не только молодые, а люди разных возрастов. Это показывает, что, конечно, нужны разные виды волеизъявления, включая и надомное, и на кораблях, и в труднодоступных местностях и так далее. Дистанционное электронное голосование – это уже наша такая всероссийская норма», — подчеркнул политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
Таким образом, уже 42 региона имеют опыт проведения ДЭГ. Подано 1,7 млн заявлений, явка составила рекордные 90,5%. Более 1,5 млн россиян проголосовали онлайн.
«В отдельных регионах ДЭГ оказал существенное влияние на результат и показатели явки. Наиболее наглядный пример — Свердловская область- лидер по участию избирателей в ДЭГ, где почти 20% проголосовали через Интернет. Чем выше уровень принятия ДЭГ, тем существенней влияние на результат», — отметил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Давление извне: атаки отражены
Выборы стали целью внешних атак. На ресурсы ЦИК было совершено более 500 тыс. кибератак, на систему ДЭГ — 700, что на порядок больше, чем на выборах президента в 2024 году.
«Масштабы кибератак на избирательную инфраструктуру были беспрецедентными. Никогда еще наша инфраструктура не была подвержена такому количеству DDoS-атак. Атаковались и сервера ЦИК, и средства массовой информации, которые освещали итоги выборов», — прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
Эксперты отмечают, что государственная автоматизированная система «Выборы» полностью автономна и защищена.
Все атаки были отражены, инфраструктура показала устойчивость. Информационные вбросы и фейки также не повлияли на итоги: их оперативно опровергали, и в ряде случаев сами распространители удаляли публикации.
Сохранение курса и кадровое обновление к думскому циклу‑2026
Итоги Единого дня голосования свидетельствуют о том, что к парламентским выборам‑2026 страна подойдет с сохраненным курсом, расширенной кадровой базой власти и возросшей ролью технологических практик голосования, при сохраняющейся многопартийной конкуренции на региональном и муниципальном уровнях.
А значит, ключевые векторы развития страны — повышение качества жизни, безопасность, технологический суверенитет — сохранятся и в будущем.