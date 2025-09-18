Путин отметил доверие избирателей к партиям на выборах

Путин: прошедшие выборы показали, что партии пользуются доверием у избирателей

Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты прошедших региональных выборов в России и отметил доверие избирателей партиям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что все парламентские партии подтвердили на региональных выборах свой высокий статус и тем самым доказали, что пользуются доверием своих избирателей.

Президент РФ поздравил лидеров фракций с началом работы в рамках осенней сессии Госдумы, а также с прошедшими выборами.

По его словам, результаты выборов очень важны, чтобы понять насколько избиратели поддерживают действующую власть в стране. Это очень важно, поскольку «гарантирует политическую стабильность, а в современных условиях это имеет непреходящее значение».

В России 14 сентября прошел Единый день голосования. В 81 субъекте страны состоялось более пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней.

В голосовании приняли участие около 26 млн человек, явка составила почти 47% — на 8% выше аналогичных показателей прошлых циклов, отметили во ВЦИОМ.

