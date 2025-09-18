На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин отметил доверие избирателей к партиям на выборах

Путин: прошедшие выборы показали, что партии пользуются доверием у избирателей
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты прошедших региональных выборов в России и отметил доверие избирателей партиям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что все парламентские партии подтвердили на региональных выборах свой высокий статус и тем самым доказали, что пользуются доверием своих избирателей.

Президент РФ поздравил лидеров фракций с началом работы в рамках осенней сессии Госдумы, а также с прошедшими выборами.

По его словам, результаты выборов очень важны, чтобы понять насколько избиратели поддерживают действующую власть в стране. Это очень важно, поскольку «гарантирует политическую стабильность, а в современных условиях это имеет непреходящее значение».

В России 14 сентября прошел Единый день голосования. В 81 субъекте страны состоялось более пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней.

В голосовании приняли участие около 26 млн человек, явка составила почти 47% — на 8% выше аналогичных показателей прошлых циклов, отметили во ВЦИОМ.

Ранее Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке хакеров во время выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами