Памфилова раскрыла, сколько ветеранов СВО участвуют в выборах

Памфилова: 1616 ветеранов СВО принимают участие в выборах
Evgenia Novozhenina/Reuters

В 2025 году в выборах разного уровня приняли участие 1616 ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.

«В 2025 году на выборах всех уровней было выдвинуто 1616 кандидатов — участников специальной военной операции. Это новая плеяда политиков, общественных деятелей, которая, я уверена, будет набирать силу, потому что страна в этом нуждается», — сказала глава ЦИК.

Памфилова добавила, что двое участников СВО являются кандидатами на посты высших должностных лиц.

Единый день голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы пройдут 12—14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее в ЦИК рассказали о ситуации с выборами в Курской области.

