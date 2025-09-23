На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о рабочих планах Козака после отставки

Песков: после отдыха Козак определится с тем, как продолжит трудовой путь
Кристина Кормилицына/РИА Новости

После отдыха бывший замглавы администрации президента России Дмитрий Козак определится с тем, как будет дальше продолжать свой трудовой путь. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь не могу сказать о рабочих планах Козака», — заявил он.

По словам Пескова, чиновник самостоятельно определит свой трудовой путь после отдыха.

О планах Козака оставить пост в конце августа писали «Ведомости». По данным издания, чиновник входит в число ближайших соратников российского лидера, поэтому решение о его уходе принимает лично президент РФ Владимир Путин. Журналисты отметили, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

17 сентября сообщалось, что Козак написал заявление об уходе и собирался встретиться с коллективом. Тогда же стало известно, что он рассматривает предложения о работе в сфере бизнеса.

Позже в Кремле подтвердили, что Козак решил оставить должность замглавы администрации президента по личной инициативе.

18 сентября Путин освободил Козака от должности замглавы своей администрации.

Ранее стало известно о предстоящих кадровых перестановках в Минтрансе.

