Стало известно о предстоящих кадровых перестановках в Минтрансе

РБК: глава Минтранса Никитин сменит двух своих замминистров
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Минтранса Андрей Никитин (на фото) планирует сменить двух своих заместителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, Никитин планирует сменить заместителя, который курирует дорожно-строительную отрасль. Источники подтвердили, что место займет замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Игорь Костюченко.

Специалисты считают, что его опыта хватит, чтобы усилить команду министерства для реализации планов по строительству и реконструкции более 2,9 тыс. километров дорог до 2030 года.

Помимо этого, планируется сместить заместителя, ответственного за цифровизацию. Пост, по данным источников, займет замглавы Росморречфлота Борис Ташимов. Чиновник также получит полномочия по управлению водным транспортом, который с 2021 года курирует замминистра Александр Пошивай.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил новому главе Минтранса Никитину, что перед министерством транспорта РФ стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию транспортной системы страны.

Ранее новый глава Минтранса высказал свое мнение о Старовойте на церемонии прощания.

