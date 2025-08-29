СМИ: замглавы администрации президента Козак может сменить должность

Заместитель руководителя администрации президента (АП) России Дмитрий Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, среди которых есть близкие к АП и полпредству в СЗФО.

По информации двоих из них, в настоящее время обсуждается возможный уход Козака из администрации президента. При этом все источники отметили, что Козак является одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина, поэтому решение по нему будет принимать лично глава государства.

«Поэтому пока рано точно говорить, куда президент может его направить [если примет соответствующее решение]», – приводит издание слова одного из источников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Ведомостями» отреагировал на информацию о возможном назначении Козака на пост полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

«Мы же никогда кадровые гадания не комментируем», — сказал представитель Кремля.

Пост полномочного представителя президента в СЗФО может освободиться из-за того, что действующий полпред Александр Гуцан может быть назначен генеральным прокурором России. Об этом со ссылкой на источники сообщала газета «Коммерсантъ».

25 августа стало известно, что нынешний генпрокурор РФ Игорь Краснов подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей на вакантную должность председателя Верховного суда России.

Ранее Путин назвал ключевую задачу властей России.