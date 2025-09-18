На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин принял отставку Козака

Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента
РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замглавы своей администрации Дмитрия Козака. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

О планах Козака оставить пост в конце августа написали «Ведомости». Источники издания отметили, что чиновник входит в число ближайших соратников российского лидера, поэтому решение о его уходе будет принимать лично Путин. Газета сообщила, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

17 сентября источники рассказали, что в среду чиновник написал заявление об уходе и собирался встретиться с коллективом. Тогда же стало известно, что он рассматривает предложения о работе в сфере бизнеса. В Кремле подтвердили, что Козак решил оставить должность замглавы администрации президента по собственному желанию.

Козак родился 7 ноября 1958 года в украинском селе Бондурово. В 70-х он служил в спецназе ГРУ (Главного разведывательного управления), а потом отучился на юрфаке Ленинградского университета. В 1980-х Козак был прокурором и юрисконсультом, а в следующем десятилетии возглавил юридический комитет мэрии Петербурга. В 1998 году он стал вице-губернатором. Уже в следующем году чиновник начал работу в администрации президента. Сначала он занимался правовыми вопросами, а потом круг его обязанностей стал включать административную реформу и реформы судебной системы и местного самоуправления. С 2007 года Козак был полпредом президента в Южном федеральном округе. Кроме того, он отвечал за подготовку к Олимпиаде-2014 в Сочи. Должность замглавы администрации президента РФ чиновник занимал с февраля 2020 года.

Ранее Путин предложил нового генпрокурора России.

