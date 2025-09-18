Путин принял отставку Козака

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замглавы своей администрации Дмитрия Козака. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

О планах Козака оставить пост в конце августа написали «Ведомости». Источники издания отметили, что чиновник входит в число ближайших соратников российского лидера, поэтому решение о его уходе будет принимать лично Путин. Газета сообщила, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

17 сентября источники рассказали, что в среду чиновник написал заявление об уходе и собирался встретиться с коллективом. Тогда же стало известно, что он рассматривает предложения о работе в сфере бизнеса. В Кремле подтвердили, что Козак решил оставить должность замглавы администрации президента по собственному желанию.

Козак родился 7 ноября 1958 года в украинском селе Бондурово. В 70-х он служил в спецназе ГРУ (Главного разведывательного управления), а потом отучился на юрфаке Ленинградского университета. В 1980-х Козак был прокурором и юрисконсультом, а в следующем десятилетии возглавил юридический комитет мэрии Петербурга. В 1998 году он стал вице-губернатором. Уже в следующем году чиновник начал работу в администрации президента. Сначала он занимался правовыми вопросами, а потом круг его обязанностей стал включать административную реформу и реформы судебной системы и местного самоуправления. С 2007 года Козак был полпредом президента в Южном федеральном округе. Кроме того, он отвечал за подготовку к Олимпиаде-2014 в Сочи. Должность замглавы администрации президента РФ чиновник занимал с февраля 2020 года.

