В Кремле подтвердили информацию об отставке Дмитрия Козака

Песков подтвердил, что замглавы администрации президента Козак подал в отставку
close
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Козак подал в отставку. Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами.

«Смотрите, мы пока указ не публиковали, указа нет, я могу подтвердить, что, действительно, он (Козак. — «Газета.Ru») подал в отставку», — сказал Песков.

Он добавил, что замруководителя администрации президента решил покинуть данный пост по собственному желанию.

17 сентября в СМИ появилась информация о том, что Козак написал заявление об уходе с должности заместителя руководителя администрации главы государства. Сообщалось, что в настоящее время он рассматривает различные предложения о переходе в бизнес.

По данным агентства «Интерфакс», заявление Козака было принято. Ожидается, что последним рабочим днем замруководителя президента РФ станет 19 сентября.

16 сентября все правительство Свердловской области ушло в отставку в связи с назначением Дениса Паслера губернатором региона. Министры и заместители главы российского субъекта будут работать в статусе исполняющих обязанности до того, как Паслер не назначит на должности новых или оставит прежних чиновников.

Ранее в Красноярске приняли отставку мэра города Владислава Логинова.

