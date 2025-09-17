На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об отставке замглавы администрации президента Козака

РБК: Козак подал в отставку с поста замглавы администрации президента России
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак написал заявление об уходе со своего поста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с решением чиновника.

По информации издания, Козак написал заявление об отставке 17 сентября. В среду он также планирует провести встречу с коллективом, следует из материала.

Источники отметили, что в настоящее время Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

О планах Козака об отставке в конце августа сообщила газета «Ведомости». Источники издания отметили, что Козак является одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина, поэтому решение по нему будет принимать лично глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали слухи об отставке Козака. По его словам, в Кремле никогда не обсуждают «кадровые гадания».

Ранее в Красноярске приняли отставку мэра Логинова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами