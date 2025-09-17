Стало известно об отставке замглавы администрации президента Козака

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак написал заявление об уходе со своего поста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с решением чиновника.

По информации издания, Козак написал заявление об отставке 17 сентября. В среду он также планирует провести встречу с коллективом, следует из материала.

Источники отметили, что в настоящее время Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

О планах Козака об отставке в конце августа сообщила газета «Ведомости». Источники издания отметили, что Козак является одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина, поэтому решение по нему будет принимать лично глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали слухи об отставке Козака. По его словам, в Кремле никогда не обсуждают «кадровые гадания».

