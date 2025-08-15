На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский спецборт внезапно улетел с Аляски

Flightradar24: прибывший в Анкоридж спецборт Ил-96 улетел на Камчатку
Павел Бедняков/РИА Новости

Российский самолет Ил-96 из авиаотряда специального назначения, ранее прибывший в Анкоридж (Аляска, США), совершил перелет на Камчатку. Данные о маршруте подтверждаются сервисом Flightradar24.

Согласно мониторингу, воздушное судно приземлилось в Анкоридже 14 августа в 17:41 по московскому времени. Спустя 7 часов (15 августа в 00:45 мск) борт прибыл в аэропорт Елизово (Петропавловск-Камчатский). Причина перелета не сообщается.

Ил-96-300ПУ — модификация самолета Ил-96, используемая для перевозки высших должностных лиц РФ. Одновременно на авиабазу Элмендорф-Ричардсон (Аляска) прибывали военно-транспортные самолеты Boeing C-17A ВВС США.

В ночь на 15 августа на Аляску прилетел еще один спецборт Ил-96.

15 августа лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в МИД РФ раскрыли сценарии срыва переговоров Путина и Трампа.

