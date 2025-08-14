На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецборт с группой по подготовке саммита России и США прибыл на Аляску

Спецборт Ил-96 с группой по подготовке к встрече РФ и США приземлился в Анкоридже
Сергей Гунеев/РИА Новости

Спецборт Ил-96, который ранее вылетел из Москвы, прибыл в Анкоридж, где пройдет встреча лидеров России и США. Об этом сообщает сервис Flightradar.

По данным ТАСС, на нем может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой российско-американского саммита.

В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече лидеров России и США прошла в сжатые сроки. По его словам, несмотря на это, все необходимые параметры были соблюдены.

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что сначала главы государств проведут беседу с глазу на глаз. После этого к обсуждению присоединятся члены делегаций двух стран, в том числе состоятся переговоры в формате рабочего завтрака.

Ранее Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске в 75%.

Встреча Путина и Трампа
