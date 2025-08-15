На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский самолет Ил-96-300 прибыл на Аляску

Flightradar24: самолет Ил-96-300 прибыл из Москвы в аэропорт Анкориджа
true
true
true
close
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Российский самолет Ил-96-300, вылетевший из московского аэропорта Внуково, прибыл в аэропорт Анкориджа (Аляска, США), где пройдет встреча лидеров России и США. Данные о рейсе подтверждаются информацией портала Flightradar24.

Согласно онлайн-трекерам, воздушное судно приземлилось в 2:09 по московскому времени. За его посадкой в режиме реального времени наблюдали более 23 тысяч пользователей сервиса.

Вечером 14 августа в Анкоридж прибыл другой Ил-96, который также ранее вылетел из Москвы. По данным ТАСС, на нем может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой российско-американского саммита.

15 августа лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Секретная служба США столкнулась с трудностями при подготовке к саммиту с РФ.

