Мирошник: Киев готовит три варианта провокаций для срыва саммита на Аляске

Украина готовит три типа провокаций для срыва саммита России и США на Аляске. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, Киев активизирует морские атаки на корабли Черноморского флота, массированные обстрелы приграничных регионов России и кибератаки на критическую инфраструктуру.

«Цель — либо сорвать переговоры, либо создать токсичный фон для Москвы», — подчеркнул Мирошник.

Особую роль, отметил представитель МИД, сыграет информационная война: каждую акцию сопроводят фейками о «российской агрессии», чтобы спровоцировать жесткую реакцию Дональда Трампа.

12 августа Минобороны России со ссылкой на данные источников сообщило, что украинская сторона готовит провокации для срыва встречи Путина и Трампа. В военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по одному из жилых районов или больнице города Чугуев Харьковской области, а представители иностранных СМИ должны будут зафиксировать эти удары и возложить ответственность за атаку на Россию.

