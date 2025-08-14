Раскрыт состав делегации России на переговорах Путина с Трампом

Участие во встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа примет российская делегация, в состав которой войдут пять человек. Об этом сообщил журналистам помощник лидера России по внешней политике Юрий Ушаков на брифинге.

«Круг участников переговоров не широк», — поделился подробностями представитель Кремля.

По словам Ушакова, в состав российской переговорной группы на Аляске войдет он сам, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В ходе этого брифинга Ушаков также раскрыл время начала переговоров Путина и Трампа. По его словам, они начнутся в 11:30 по местному времени (или в 22:30 мск) в Анкоридже. Он уточнил, что сразу после завершения переговоров российская делегация планирует вернуться в Россию.

До этого помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи лидеров РФ и США подходит к концу, отдельные вопросы решаются «в интенсивном режиме», в том числе с выдачей виз. Ушаков уточнил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине станет центральной темой встречи двух президентов.

