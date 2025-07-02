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В Кремле рассказали о контактах главы СК с генпрокурором Азербайджана

Песков: РФ надеется на прояснение нюансов в рамках диалога Бастрыкина и Алиева
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Россия надеется, что Москве и Баку удастся прояснить все нюансы в рамках контактов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Надеемся, что, если есть вопросы, они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что контактов президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева пока не ожидается.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

В СК заявили, что одного из задержанных не стало в результате сердечной недостаточности.

СМИ Азербайджана сообщили, что задержанных избили. Азербайджанский МИД назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании.

29 июня делегация депутатов Нацсобрания страны отказалась от участия в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ. В тот же день Баку отменил все ближайшие российские концерты, фестивали, спектакли и выставки в республике.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». Впоследствии задержали семерых сотрудников редакции Sputnik. Также азербайджанские СМИ сообщили о ликвидации силовиками двух организованных преступных групп с участием россиян.

Ранее МИД России запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов.

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