Двое азербайджанцев умерли при рейдах на Урале. Баку требует от Москвы разобраться

Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два азербайджанца. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Речь идет об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого в 2001 году закололи кухонными ножами. Погибших в ходе задержания братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых СМИ называют главными подозреваемыми.

Баку призвал Москву расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два гражданина страны. Об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД.

Баку выразил обеспокоенность в связи с «гибелью… соотечественников, получением некоторыми из них серьезных ранений, а также задержанием девяти человек в результате спецоперации ФСБ России в домах азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня».

«Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии», — отметили в МИД Азербайджана.

Ведомство также вызвало временного поверенного в делах посольства России в Азербайджане Петра Волоковых, чтобы выразить российской стороне решительный протест в связи с рейдами в квартирах азербайджанцев, в результате которых «были зверски убиты» двое граждан страны.

Что произошло?

Утром 27 июня правоохранители провели в Екатеринбурге мероприятия по задержанию нескольких десятков уроженцев Азербайджана. Рейд, как писало издание Trend, прошел в более чем десяти квартирах, где проживали азербайджанцы. В общей сложности, по данным Ura.ru, силовики задержали более 50 человек, некоторых впоследствии отпустили.

«Хватают и увозят. Кто-то сам пришел, когда ему позвонили, а кто-то прячется. Говорят, ищут убийцу. Куча полицейских из главка, следователи СК», — говорил E1.ru один из очевидцев.

Издание сообщило, что все задержанные, кого допрашивали, так или иначе связаны с азербайджанской диаспорой. Ura.ru отмечало, что на допросе оказался и глава диаспоры Шахин Шихлинский. Однако сам он позже назвал это «враньем и ложью», которую распространяют недоброжелатели.

В пресс-службах регионального СУ СК и ГУ МВД заявили, что сотрудники СК во взаимодействии с сотрудниками регионального ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели комплекс мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет.

«В ходе мероприятий осуществлены задержания ряда лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга, также проведены обыски по местам проживания указанных лиц. Проводятся необходимые следственные действия, они проверяются на причастность к расследуемым и иным преступлениям», — добавили в ведомствах.

По информации E1.ru, следственные мероприятия были связаны с делом 2001 года по факту убийства торговца Юниса Пашаева, которого закололи кухонными ножами возле кафе на улице Блюхера. Тогда раскрыть дело по горячим следам не удалось, однако сейчас его подняли из архива и дали ему ход. Расследованием занимаются сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского СУ СК.

Кто погиб?

Trend сообщил, что во время следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Российские СМИ называют их главными подозреваемыми в деле об убийстве Пашаева .

Издания отмечают, что братья Сафаровы были владельцами скандально известного в Екатеринбурге кафе «Каспий», которое не раз попадало в поле зрения правоохранителей, так как там «устраивали разборки и задерживали криминальных авторитетов». В заведение также часто наведывались сотрудники различных служб, в том числе судебные приставы и работники Роспотребнадзора, из-за многочисленных нарушений.

«Возможно, что приход полиции стал слишком большим стрессом для них. Все были уверены, что это уголовное дело надежно похоронено, ведь прошло 24 года», — сообщил E1.ru знакомый Сафаровых.

По данным портала, одному из братьев стало плохо во время задержания — «он схватился за сердце». Прибывшие медики спасти мужчину не смогли. У второго, «по слухам, такая же ситуация».

Кроме этого, еще три человека были госпитализированы. Большая часть семьи Сафаровых в то же время была задержана.