МИД России запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов

Россия запросила посещение российских журналистов, которые были арестованы в Азербайджане. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Увы, буквально на связи все это время, в онлайн-формате с нашим посольством, послом России... К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского СМИ, не предоставлено», — сказала дипломат.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утром 2 июля Захарова заявила, что для РФ и Азербайджана чрезвычайно важны отношения дружбы, но есть те, кто хочет их испортить, и они должны хорошо об этом подумать.

Ранее Россия призвала Азербайджан принять меры по возвращению к союзничеству.