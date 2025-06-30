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В СК назвали причину смерти одного из задержанных в Екатеринбурге азербайджанцев

СК: один из фигурантов дела в Екатеринбурге умер из-за сердечной недостаточности
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Максим Блинов/РИА Новости

Один из задержанных в Екатеринбурге азербайджанцев умер из-за сердечной недостаточности, обстоятельства смерти второго выясняются. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что СУ СК РФ по Свердловской области расследует уголовное дело по нескольким статьям УК. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге из-за раздела сфер влияния в бизнесе.

В рамках расследования дела были задержаны шесть подозреваемых граждан РФ.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются», — говорится в сообщении.

Окончательные выводы о причинах их смерти при задержании будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы, добавили в СК.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Азербайджан отреагировал на критику диаспоры в России.

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