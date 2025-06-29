Ответ на рейды в Екатеринбурге: Баку отменил российские концерты и выставки

Минкульт Азербайджана заявил об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими государственными и частными учреждениями. Причиной, как сообщили в ведомстве, стали «целенаправленные убийства и насильственные действия... в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности в Екатеринбурге». 27 июня силовики провели в городе рейды в рамках расследования уголовных дел прошлых лет. Правоохранители задержали более 50 человек, при этом двое главных подозреваемых скончались. В МИД РФ заявляли, что ситуация находится под контролем правоохранителей.

В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, запланированные российскими государственными и частными учреждениями. Об этом министерство культуры страны сообщило на своей странице в соцсети Х.

Причиной отмены в заявлении назвали «целенаправленные убийства и насильственные действия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности в Екатеринбурге». Минкульт Азербайджана также указал, что в последнее время такие случаи «приобрели систематический характер».

Среди отмененных мероприятий концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы. Ведомство добавило, что люди, купившие на них билеты, могут обратиться в пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, реагируя на решение минкульта Азербайджана, заявил «Подъему», что Москве не следует отвечать на это, а нужно мириться с Баку. Он также добавил, что силовики должны выполнять свою работу, невзирая на национальность преступников.

«Такие действия не являются продуктивными. Реагировать на кратковременное помутнение министерства культуры Азербайджана нам смысла нет. Мы живем по принципу, как говорится, слон шагает, моська тявкает», — отметил депутат.

При этом Водолацкий подчеркнул, что для России все страны СНГ являются дружественными, и предложил провести рабочее совещание на уровне сопредседателей Межправкомиссии РФ и Азербайджана, чтобы разобраться в ситуацию. Парламентарий также призвал Баку «не впадать в крайности» и обвинил англосаксов в стремлении посеять рознь между двумя странами.

Кроме того, парламентская делегация Азербайджана не примет участия в запланированном в Москве заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского парламента. В заявлении действия российских силовиков в отношении подозреваемых выходцев из Азербайджана названы «демонстративными, целенаправленными и несущими характер беззаконного произвола, которые были совершены на этнической почве».

Что произошло?

28 июня МИД Азербайджана призвал Москву расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два гражданина страны.

«Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии», — отметили в ведомстве.

Позднее азербайджанский МИД также вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых, чтобы выразить российской стороне решительный протест в связи с рейдами в квартирах азербайджанцев.

Речь шла о следственных мероприятиях, которые, как заявили в пресс-службах региональных СК и МВД, правоохранители провели при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Они прошли утром 27 июня. СМИ писали о обысках в более чем 10 квартирах уроженцев Азербайджана и ТЦ «Баку Плаза», а также задержания свыше 50 человек, связанных с азербайджанской диаспорой.

По информации портала E1.ru, рейды были связаны с уголовным делом 2001 года по факту убийства торговца Юниса Пашаева, которого закололи кухонными ножами. Основными подозреваемым следствие считало братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых. Именно они и скончались во время задержания — издания сообщали, что им стало плохо, один из братьев «схватился за сердце», у второго, по слухам, была похожая ситуации. Кроме этого, еще три человека были госпитализированы.

Двое азербайджанцев умерли при рейдах на Урале. Баку требует от Москвы разобраться Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых... 28 июня 14:36

Большая часть семьи Сафаровых при этом была задержана. 29 июня суд на 22 дня арестовал Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Кроме них, в деле есть еще четверо обвиняемых. Двум суд также должен вскоре избрать меру пресечения, еще двое находятся в больнице — на заседание их не пустили врачи. По данным E1.ru, следствие считает, что все семеро причастны к убийствам по найму, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах.

На суде Мазахир Сафаров сообщил, что во время обысков его сильно избили, в том числе сломали ребра. Аяз Сафаров, который появился в зале с гематомой на лице, при этом заявил, что получил ее в результате падения.

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, ранее отмечала, что задержания и обыски в квартирах представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге проводились в рамках уголовных дел по факту тяжких преступлений.

Она также добавила, что вызванный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов».

Кроме этого, Захарова уточнила, что следственные действия по упомянутым уголовным делам продолжаются, а более детальную информацию по мере поступления обнародует СК.