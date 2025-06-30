МВД Азербайджана подтвердило проведение операции в офисе «Sputnik Азербайджан»

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана сообщило о проведении «операции» в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан», передает РИА Новости.

«В бакинском офисе Sputnik Азербайджан проводится операция», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в московском офисе агентства рассказали, что в настоящий момент не могут установить связь с редакцией в Баку.

До этого Vesti.az писало о проведении о проведении правоохранительными органами Азербайджана операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». В материале отмечалось, что агентство фактически продолжало работу в Баку, несмотря на приостановку деятельности властями ранее в этом году.

Напомним, 24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в стране было ликвидировано представительство медиагруппы «Россия сегодня» – Sputnik Азербайджан. По его словам, теперь российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

Ранее Азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.