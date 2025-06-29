Парламентская делегация Азербайджана не приедет в Россию

Парламентская делегация Азербайджана не примет участия в запланированном в Москве заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского парламента.

В заявлении отмечается, что действия правоохранительных органов РФ в отношении подозреваемых по делу о нападениях выходцев из Азербайджана на граждан России являются «демонстративными, целенаправленными и несущими характер беззаконного произвола, которые были совершены на этнической почве».

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК объяснили задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.