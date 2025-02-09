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Глава МИД Турции заявил о возможности своего визита в Палестину

Фидан не исключил возможность своего визита в Палестину
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Burhan Ozbilici/AP

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключил возможность своего визита в Палестину. Об этом он заявил палестинскому телевидению.

По словам главы МИД, он хочет посетить Палестину. Он уточнил, что если будут созданы приемлемые условия, то визит в Палестину вполне вероятен.

9 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал не заслуживающими внимания предложения администрации Соединенных Штатов по сектору Газа.

3 февраля Фидан заявил, что турецкие власти готовы принять часть освобожденных в секторе Газа палестинских заключенных.

29 января Эрдоган принял в Анкаре делегацию радикального палестинского движения ХАМАС.

В октябре прошлого года Фидан встретился в Стамбуле с членами политбюро ХАМАС. Министр также провел переговоры с председателем совета движения Мохаммедом Дарвишем Исмаилом.

Ранее сообщалось, что Турция собирается построить в Сирии военные базы.

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