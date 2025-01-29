Эрдоган принял делегацию ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию палестинского движения ХАМАС в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Совета Шуры ХАМАС Мохаммеда Дарвиша и делегацию ХАМАС в президентском комплексе», — говорится в сообщении канцелярии.

Подробности встречи не приводятся.

В октябре прошлого года глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с членами политбюро ХАМАС. Министр также провел переговоры с председателем совета движения Мохаммедом Дарвишем Исмаилом. В рамках переговоров стороны обсуждали гуманитарную ситуацию в регионе, особенно на севере Газы.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

Ранее в ХАМАС предупредили о возможном срыве передачи заложников.